Evan Ellis on Latin America and the Caribbean
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Discussions
Evan Ellis - Mexico’s Progress Against Organized Crime and Sovereign Collaboration with the U.S.”
Dear Colleague:
4 hrs ago
•
R. Evan Ellis, PhD
1
July 2026
Evan Ellis - The Sheinbaum Administration's Cautious Engagement with China in Mexico
Dear Colleague:
Jul 30
•
R. Evan Ellis, PhD
3
Evan Ellis - Latin America's Evolving Strategic Panorama
Dear Colleague:
Jul 13
•
R. Evan Ellis, PhD
2
1
Evan Ellis - Nicaragua's Opposition Must Prepare for a Succession Crisis
Dear Colleague:
Jul 8
•
R. Evan Ellis, PhD
8
1
Evan Ellis - China's Expanding Footprint in Guyana
Dear Colleague:
Jul 6
•
R. Evan Ellis, PhD
2
Evan Ellis - Bolivia's Governance Crisis Under Rodrigo Paz
Dear Colleague:
Jul 1
•
R. Evan Ellis, PhD
1
June 2026
Evan Ellis - Central and South America and the Caribbean, and Mexico: U.S. Army War College 2026-27 Strategic Estimate
Dear Colleague:
Jun 25
•
R. Evan Ellis, PhD
4
Evan Ellis - Strategic Considerations for Strikes Against Terrorists in Latin America
Dear Colleague:
Jun 22
•
R. Evan Ellis, PhD
2
2
Evan Ellis - Order, Injustice, Corruption and Polarization
Dear Colleagues:
Jun 18
•
R. Evan Ellis, PhD
1
Evan Ellis - China's Limited Advance in El Salvador
Dear Colleagues:
Jun 16
•
R. Evan Ellis, PhD
5
1
Evan Ellis - Bolivia's Security Challenges and the Paz Government Response
Dear Colleagues:
Jun 12
•
R. Evan Ellis, PhD
1
Evan Ellis - Bolivia's Troubled Path with China
Dear Colleagues:
Jun 5
•
R. Evan Ellis, PhD
3
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